Les Wallons seront-ils soumis à une interdiction d'arroser leur pelouse et de laver leur voiture?

Les Wallons vont-ils devoir économiser l'eau dans les jours à venir ? Le centre de crise wallon se réunit ce mercredi pour décider si oui ou non, avec cette vague de chaleur, il va falloir économiser l'eau et donc imposer des restrictions. Pour l'instant, la situation n'est pas alarmante. Nous consommons plus d'eau, c'est une certitude. 30% en plus que l'an dernier en Wallonie et +10% en région Bruxelloise. Avec les chaleurs de ses dernière semaines, rien de plus normal. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans les journaux Sudpresse.

Des restrictions déjà imposées

En revanche, la situation pourrait devenir problématique si ces chaleurs continuent. On est habitué à avoir plusieurs jours de grosses températures, mais plusieurs semaines, c'est rare. Heureusement, la pluie a été de la partie ces derniers mois, ce qui a permis de remplir les nappes phréatiques. Quelques communes ont déjà pris les devants en imposant des restrictions. L'eau ne peut être utilisée que pour usage ménager. C'est le cas notamment en province de Luxembourg.