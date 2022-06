Les yeux rivés sur les applications météo, les Hannutois craignent de nouvelles inondations: "J'ai été acheter des blocs par précaution"

La pluie inquiète de nombreux riverains à Hannut ce mercredi. Ces nouvelles précipitations vont-elles déboucher sur de nouvelles inondations? En tout cas, dans la commune, on s'y prépare. Dimanche, 200 maisons et de nombreuses routes ont été endommagées.

A Grand-Hallet dans la commune d’Hannut (province de Liège), Bruno place ses affaires en hauteur sur une étagère, c’est sa technique de protection : "J’ai été acheté des blocs dans un magasin de bricolage, deux par précaution, cela fait une hauteur de 40 cm. Si jamais l’eau monte, tout est protégé", dit-il.

Sinistré dimanche dernier, il ne veut plus connaître pareille mésaventure. Pas question de vivre un prochain orage dévastateur. Alors, avec ses voisins, il a les yeux rivés sur les applications météo.

La crainte de devoir tout recommencer

Gérante d’un centre d’accueil pour enfants, Nadine garde des planches et des sacs de sable devant son habitation, par précaution: "Déjà hier, on était un peu sur le qui-vive parce que de gros orages étaient à nouveau annoncés. On a laissé notre matériel sur le côté, au cas où cela devait recommencer".



Même si la terre est moins perméable avec ces premières coulées, déjà nettoyées en partie, les pompiers craignent de devoir tout recommencer.



"Malheureusement, on ne peut pas prédire cela. Et on ne peut pas contrôler non plus. Si ça tombe, on recommencera à nouveau les interventions et on verra comment cela se déroulera", explique Joachim Janealuja, pompier volontaire de la zone de secours Hesbaye.

Leur mot d’ordre : rester vigilants aux abords des champs et des cours d’eau, car depuis trois jours, ils ont réalisé plus de 200 interventions.