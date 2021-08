Après la frénésie des dernières semaines, les différentes zones de secours tirent des conclusion. Elles estiment ne pas être organisées efficacement pour aider les citoyens en cas de catastrophe naturelle.

Après la catastrophe de Ghislenghien en 2004 qui a coûté la vie à plusieurs pompiers, le gouvernement veut réformer les services de secours.

Les 250 services d'incendies sont répartis entre 34 zones dans le pays. Les pompiers ne dépendent plus des communes mais lorsqu'il est nécessaire d'intervenir pour de fortes inondations comme celles du mois dernier, la coordination fait défaut.

"Quand une zone a besoin d'être renforcée, vous avez intérêt à bien connaitre le commandant de la zone voisine" explique Stéphane Thiry, porte parole de l'association des zones de secours de Wallonie. "Il va falloir que votre réseau fonctionne pour que quelque chose se mette en place. Demander un camion ou des renforts, tout ça se fait de manière un peu tacite, de personne à personne, et c'est là qu'il manque de coordination" regrette-t-il.

"On a une multiplication des niveaux de pouvoir alors que normalement ça ne doit pas être nécessaire" estime de son côté Marc Gilbert, Colonel des pompiers de la zone de val de Sambre. "On multiplie (les démarches) donc ça veut dire qu'au niveau du temps et au niveau de l'efficacité d'intervention, c'est moins grand."

Après l'armée et la protection civile, ce sont les pompiers qui réclament d'urgence aux autorités politiques une remise en question des services de secours.