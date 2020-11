Lettre du ministre à Saint-Nicolas: le monsieur des magasins de jouets est inquiet, il envoie lui aussi une lettre

Les ministres fédéraux de la Santé et de l'Intérieur, respectivement Frank Vandenbroucke et Annelies Verlinden, ont adressé une lettre à Saint-Nicolas qui s'apprête à distribuer des jouets à tous les enfants de Belgique le 6 décembre prochain. Dans ce courrier de la plus haute importance, relayé ce matin dans les journaux SudPresse, les ministres ont assuré au vieil homme à la barbe blanche que lui et son ami le père Fouettard pourraient se déplacer de cheminée en cheminée malgré le couvre-feu. En effet, conscients de l'attente fébrile de centaines de milliers d'enfants, les ministres ont décidé cette mesure exceptionnelle: le couvre-feu ne s'appliquera pas à Saint-Nicolas vu sa mission de la plus haute importance. Les ministres ont également déclaré que plus que les autres années encore, les enfants méritaient leurs cadeaux car à cause de ce "satané virus", l'année n'avait pas toujours été facile. "Chaque enfant est un héros, et pour une fois, vous n’avez pas besoin de vérifier dans votre grand cahier qui a été sage", ont conclu les ministres.

Ce même jour du 12 novembre, alors que la nuit tombait, le monsieur qui représente tous les magasins de jouets a aussi écrit une lettre à Saint-Nicolas. D'abord, il s'est réjoui de sa venue malgré l'épidémie. Cependant, il a déclaré que les magasins de jouets sont fermés pour le moment et qu'il est inquiet. On le sait, il y a des centaines de dames et de messieurs qui préparent les cadeaux que les enfants ont choisi pour Saint-Nicolas mais si les magasins sont fermés, la préparation des cadeaux est plus compliquée.

"Nous ses assistants, nous nous démenons, nous faisons ce que nous pouvons, mais il nous sera impossible de livrer plus de 20% des colis à Saint Nicolas. Alors oui, il y a bien d’autres assistants, Amazon ou Bol, qui viennent de l’étranger, et qui peuvent fournir Saint-Nicolas, mais eux non plus n’auront pas les capacités suffisantes pour tout préparer et surtout on a très peur des retards", dit Marc Dhooghe, le monsieur qui représente les magasins de jouets. Selon lui, il faudrait rouvrir les magasins pour être sûr que tous les jouets soient préparés. "Nous comprenons le risque sanitaire et sommes prêts à tout mettre en œuvre, tout comme Saint-Nicolas d’ailleurs, pour préparer tous les cadeaux de la manière la plus sûre possible. Nous pouvons prendre des mesures encore plus strictes que celles prises par tous ceux qui travaillent pour l’instant !", raconte le monsieur des jouets.

Quoiqu'il se passe, nous connaissons Saint-Nicolas. Il a des pouvoirs incroyables et il trouvera une solution. Nous vous tiendrons au courant.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?