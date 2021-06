Libertés retrouvées: dès aujourd'hui, profitez de la réouverture de nombreux secteurs

Ce 9 juin rime avec assouplissement des mesures ou encore réouverture pour de nombreux secteurs. Nos journalistes se sont rendus dans des établissements de l'horeca, un cinéma et un parc de loisirs pour y recueillir les premières impressions.

Ce mercredi, de nombreux assouplissements entrent en vigueur. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur à Bruxelles et de nombreux secteurs réouvrent enfin leurs portes après des mois de fermeture.

> Voici tout ce qui change aujourd'hui

L'Horeca rouvre totalement, en intérieur et en extérieur

Pour le secteur de l'horeca, cette journée est vue comme un soulagement. Depuis ce mercredi, les établissements peuvent accueillir des clients à l’intérieur. Pour certains gérants, il a fallu retrouver d’anciennes habitudes. “Une dame s’est installée automatiquement à l’intérieur du restaurant, nous étions un peu surpris. Elle ne nous avait pas demandé de s’asseoir. Elle peut, mais on s’est un peu saisis", explique Odile Vanoverschelde, cogérante du Chicago Café. Un changement également du côté des heures d’ouverture puisqu’ils peuvent désormais rester ouverts de 5 heures à 23 heures trente.

Ce midi, avec la météo clémente que nous connaissons actuellement, les clients étaient surtout installés en terrasse. Mais les températures chaudes constituent une source de préoccupation, notamment pour Niels Lacroix, barman au Chicago Café : “On attendait pendant un certain temps que ça rouvre, ça a été lent, on a eu une météo un peu pourrie. Maintenant, la météo est belle mais on peut rouvrir les salles, on espère quand même que ça va remplir un peu le restaurant”.

L’intérieur, lui, est privilégié par les plus grands groupes, l’extérieur étant parfois trop étroit pour une plus grande table. Néanmoins, les réservations se multiplient.

Les cinémas rouvrent enfin leurs portes après 7 mois de fermeture

Manger du pop-corn tout en regardant un film sur un écran géant et confortablement installé, c’est de nouveau possible à partir d’aujourd’hui. Le plaisir d’aller au cinéma, une sensation que l’on avait presque oubliée, enfin retrouvée ! Et pour cette spectatrice, ça fait vraiment du bien: "C’était bon ! Tellement bon ! Ca fait tellement du bien d’avoir ce grand écran. On était peu mais c’était un moment fort", se réjouit-elle au micro de nos journalistes.

Après 7 mois de fermeture, c’est un soulagement pour les cinémas du pays, mais aussi pour les spectateurs. "C'est un moment essentiel parce qu’on nous a enfermé dans des bulles sociales mais aussi mentales. Renouer avec la culture c’est essentiel", explique une spectatrice.

Et pour célébrer cette réouverture, à Tournai, des séances ont été projetées dès ce matin. Dès 8h, une vingtaine de spectateurs se sont empressés de profiter du retour des cinémas. Nomadland, un film ultra récompensé qui a notamment reçu l’Oscar du meilleur film, est enfin projeté pour la première fois. Un moment attendu depuis plus de deux saisons.

Un mini festival a même été improvisé pour l’occasion, faute d’édition en janvier : 24 séances en deux jours seulement. Les 50 employés ont enfin pu retrouver leur travail. Et avec le protocole cinéma, les trois complexes du groupe reprennent à 1/3 de leur capacité.

Loisirs: le "Polpsaqua Hannut", un nouveau parc d'attraction inauguré aujourd'hui

Ce mercredi marque de nombreux assouplissements en ce qui concerne les loisirs: réouverture totale des bowlings, casinos, salles de sport, piscines, et même des parcs d’attractions.

A Hannut, dans la province de Liège, un tout nouveau parc d’attraction vient justement d’être inauguré. L'ouverture a été retardée en raison de la pandémie. C'est maintenant le plus grand parc aquatique du Benelux, l’équivalent de trois terrains de football. Un projet qui a pris plus de 10 ans à voir le jour. On y retrouve 5 piscines, 4 toboggans, des bains à bulles, des canons à eau, des plaines de jeu... et aussi la piscine communale! Un investissement de 25 millions d’euros.

"On a une capacité de 2.000 personnes simultanément en intérieur et en extérieur donc on peut aller jusqu’à 4.000 personnes par journée", explique le CEO du groupe. Mais en temps de covid, la capacité est limitée: seuls 470 personnes peuvent venir simultanément à cause des mesures. D’ici quelques semaines, cela pourrait être trois fois plus.