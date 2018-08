Lidl rappelle des tomates concassées en boîte: elles pourraient contenir du plastique

La filiale belge de Lidl rappelle des boîtes de tomates hachées qui pourraient contenir du plastique, a-t-elle fait savoir sur son site internet. La chaîne de supermarchés demande aux clients de ne pas consommer le produit en raison du risque de blessure et de le ramener en magasin où il leur sera remboursé.



Le rappel porte sur les boîtes "Italiamo - tomates hachées avec basilic" avec date limite de consommation au 31/12/2020 et la référence L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224. Les clients souhaitant plus d'informations peuvent appeler le 0800/73 520.