Liège, première ville francophone à accueillir la tournée de la Maison des géants

(Belga) C'est une première pour la Ville de Liège. Une maison des géants est accessible au public dès ce 22 septembre au premier étage des galeries Saint-Lambert afin de sensibiliser les familles aux accidents domestiques. Ce concept est un projet de la Ligue des familles, qui fête cette année son centenaire, comme l'a rappelé son directeur Christophe Cocu, présent pour l'inauguration des lieux ce 21 septembre en soirée.

A l'intérieur de cette maison, les parents sont ainsi mis à hauteur d'enfant et invités à déambuler dans les différentes pièces où tous les volumes ont été triplés afin de les pousser à se rendre compte des divers dangers qui guettent les plus petits. Le public est ainsi invité de manière ludique à grimper sur la toilette, à porter une poêle, à empoigner un faux couteau, etc. Un autoguide offre par ailleurs une foule de conseils pendant la visite et des tablettes permettent des expériences en réalité augmentée. Du 22 septembre au 2 octobre, Liège est ainsi la première ville wallonne à accueillir cette expérience immersive qui va circuler dans toute la Belgique. "Les accidents domestiques tuent trois fois plus de personnes en Europe que les accidents de la route. Et ce sont les jeunes enfants qui courent le plus de risques d'être impliqués dans ces accidents", avertit la Ligue des familles, qui veut permettre à chacun, y compris les professionnels de l'enfance, de mieux se représenter les principaux dangers pour les éviter. Les chutes représentent près de 50% de ces accidents, explique La Croix-Rouge, qui est partenaire du projet. "Elles sont suivies des brûlures puis en troisième lieu des intoxications aux produits ménagers et aux médicaments", précise Laura Lopez, directrice de la Croix-Rouge jeunesse en Belgique francophone. Dans sa collaboration avec la Ligue des familles, la Croix-Rouge va mettre en place des animations qui auront lieu durant certains jours de la tournée de la Maison des géants. "Il y a des attitudes à modifier dans nos comportements habituels", poursuit la directrice, "parfois, on est pressés et on a des automatismes alors qu'il faut juste se poser quelques secondes, l'enfant peut aussi contribuer à la sécurité des lieux en rangeant ses jouets". "Nous tenions à nous associer à ce projet essentiel", a de son côté commenté Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. "Cette façon ludique d'éviter des accidents graves pour nos enfants nous a séduits immédiatement. C'est donc une fierté pour Liège d'être la première ville francophone à accueillir cette tournée de la Maison des géants" . A l'occasion de leur centenaire, les deux associations s?urs, le Gezinsbond et la Ligue des familles, ont décidé de s'associer pour amplifier ce projet dans tout le pays. Après Courtrai et Liège, les autres villes qui accueilleront la Maison des géants prochainement sont Mouscron (16-24 octobre 2021), Gand (26 octobre - 8 novembre 2021), Bruxelles (10 - 21 novembre 2021), Charleroi (19 - 28 janvier 2022), Tournai, (4 - 13 février 2022), Louvain (17 février - 6 mars 2022), Anvers (11 - 23 mars), Namur (23 avril - 1er mai 2022) et Genk (14 - 26 septembre 2022). (Belga)