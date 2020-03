Limités, les marchés restent ouverts pour le plus grand bonheur des visiteurs: "Nous n'avons plus que ça pour sortir!"

Malgré le coronavirus, les marchés sont maintenus. C'était notamment le cas à Namur, ce matin, malgré de fortes limitations concernant les différents stands proposés.

Une seule rue, des commerces uniquement alimentaires et des mesures de sécurité: le marché de Namur avait bien changé, ce matin. L'événement est autorisé malgré l'épidémie de coronavirus. Au lieu des 200 stands proposés habituellement, seuls 40 échoppes étaient présentes ce samedi matin.

Avec les mesures prises par le gouvernement, seuls les denrées alimentaires peuvent être proposées. Une distance de sécurité est aussi imposée entre vendeurs et acheteurs, tandis qu'un espace de 3m a été imposé entre chaque stand. Adapté, le marché de Namur a donc pu être maintenu. Tous les visiteurs ne comprennent pas cette décision de limiter les ambulants. "Moi qui croyait pouvoir faire mes courses, je n'ai rien du tout. Je voulais des habits, comme d'habitude, mais non, il n'y a rien du tout", nous explique par exemple cette habituée.

Mais d'autres apprécient d'avoir pu profiter de ce marché malgré le changement de formule.répondu présent. "C'est important pour aider les marchands et pour acheter local". "Il n'y a plus que ça d'ouvert, si les gens veulent bouger... Nous n'avons plus que ça pour sortir !", expliquent ces visiteurs.

Les vendeurs, eux, constatent que le nombre de touriste a baissé, mais que ces derniers achètent plus, afin de faire un petit stock pour les prochains jours. Tous sont d'accord pour dire que l'adoption de ces mesures est positive et n'a aucun impact sur la convivialité de l'événement.