Linda, infirmière à domicile, n’a plus d’équipement de protection en suffisance: "Le virus, je peux le transmettre assez rapidement"

Des précautions sont prises en milieu hospitalier pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Les médecins organisent aussi leurs salles d'attente. Comment font les infirmières à domicile? Elles se sentent oubliées.

Cela fait une semaine que Linda exerce avec la boule au ventre. L’infirmière à domicile n’a plus d’équipements de protection en suffisance pour soigner ses patients. Une situation inadmissible, pour elle.



"J'ai d'autres personnes à protéger"

"J’ai d’autres personnes à protéger. Il y a eux mais après je passe chez un autre patient. Le virus je peux le transmettre assez rapidement. J’en ai plusieurs qui sont sous oxygène et qui sont certainement beaucoup plus fragiles."

Avec 20 visites par jour et une patientèle âgée, la professionnelle a dû changer certaines habitudes. Sans protection, fini les marques d’affections.

"Ils veulent qu’on leur fasse un petit bisou mais pour le moment je ne veux pas, je leur dis non, c’est pour les protéger mais ils ne comprennent pas", confie Linda.



Des patients qui sont eux aussi inquiets aujourd’hui. Emile Vigneron est l’un d’entre eux : "Cela fait combien de patients sur sa journée ? Malgré tout, elle est porteuse d’un peu tout ce qu’il y a de mauvais", dit-il avec un petit sourire.



"Si je suis infectée, qui va s'occuper de mes patients?"



Entre chaque visite, il y a un rituel: se désinfecter les mains. Pour le reste, c’est le règne de la débrouille. "Je mets des gants chez certaines personnes, quand on fait des toilettes… J’essaye de ne pas trop les approcher. Je sais que si je suis infectée, je ne pourrai plus travailler. C’est ça aussi la peur, chez nous : qui va s’occuper d’eux ?", se demande Linda.



La praticienne se sent abandonnée aujourd’hui. Son appel, elle le lance au nom de toutes les infirmières à domicile.