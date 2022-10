Lionel quitte son appartement et il n'est pas d'accord avec son propriétaire sur l'état des lieux: que peut-il faire?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Ce jeudi, la question posée concerne le fameux “état des lieux” à effectuer à votre arrivée et à votre départ du logement en location. Lionel s’apprête à changer d’appartement et il n’est pas d’accord avec son propriétaire sur l’état des lieux. Dans ce cas-là, on fait quoi ?

Tout d'abord, il faut faire le point. On fait bien faire la différence entre les dégâts causés par le locataire et ceux causés par l’usure “habituelle” d’un logement. Si le locataire est à l'origine du problème, c'est lui qui paie. Si c'est un problème d'usure, la facture va au propriétaire.

Ensuite, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord à l'amiable, vous pouvez faire appel à un expert immobilier qui va servir de médiateur.

Si vraiment cela ne va toujours pas, vous pouvez demander l'avis au juge de paix qui va servir d'arbitre. Il peut même se rendre sur place avec son expert pour constater, puis évaluer les dégâts.

L’état des lieux, c'est vraiment le passage obligé à l’arrivée et au départ. Quand vous quittez le logement, on compare les deux documents écrits et on examine finalement ce qui a été éventuellement dégradé.

Et s'il n'y a pas eu d'état des lieux à l'arrivée, c'est plutôt l'avantage au locataire. On part du principe qu'il a reçu le bien dans le même état qu'il se trouve aujourd'hui. Il n'est donc pas responsable des éventuels dégâts.

Mais imaginons que le locataire a des chiens qui ont endommagé le bas des portes. Si le propriétaire peut amener la preuve que les portes étaient neuves, à l'arrivée du locataire, alors là ça change tout.