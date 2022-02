Lisette et Jean-Marie s'aiment à la folie depuis 60 ans: ils livrent leurs secrets pour faire durer un couple

Vive le 14 février, la fête des amoureux. Pour l'occasion, notre reporter Justine Pons est allée à la rencontre d'un couple totalement in love: Lisette et Jean-Marie se connaissent depuis l'enfance et s'aiment à la folie depuis.

C'est beau l'amour. Lisette et Jean-Marie, deux habitants de Verviers, sont là pour le rappeler à qui en douterait. En juin, ils fêteront leurs 60 ans de mariage. Une histoire d'amour qui a commencé dès l'enfance. "Moi, je l'ai connu à ma communion", j'avais 12 ans, se souvient Lisette. "On s'est courtisés", renchérit Jean-Marie. "Oui, enfin... courtisés, pas vraiment", nuance Lisette. "C'est vrai qu'on s'est retrouvés à 18 ans. Je l'ai vue de dos... Je me suis dit 'On dirait Brigitte Bardot'", se souvient Jean-Marie. "Les années sont tellement passées vite dans notre vie ! Les enfants, les petits enfants...", affirme le couple qui dit n'avoir jamais pensé se séparer. "Ça ne nous a jamais traversé l'esprit, affirme Jean-Marie. On était amoureux l'un de l'autre et en symbiose pour tout".

Lisette et Jean-Marie ont toujours tout fait à deux. "Même les courses, dit Jean-Marie, si elle n'est pas là, ça m'ennuie. Il faut qu'on soit deux".

Leur secret

Mais alors quel est leur secret de longévité ? "Avoir le même objectif, s'aimer, se comprendre l'un l'autre", cite Lisette. "Il y a des difficultés dans la vie", reconnaît l'octogénaire mais elle insiste pour souligner l'importance de la douceur au sein d'un couple: "Jamais de violence", insiste-t-elle. "Jean-Marie me fait rire. Il faut communiquer et cela permet de vivre heureux".