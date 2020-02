Loger toujours plus de personnes avec moins d'espace disponible: visite guidée des studios d'avenir

Le salon Batibouw ouvre ses portes au public à Bruxelles aujourd'hui. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les dernières tendances en matière de rénovation et de construction.

Depuis plusieurs années en Belgique la surface moyenne des habitations diminue. Les logements sont donc pensés différemment dès le départ. Notre journaliste Mathieu Col visite un studio de 60 mètres carrés parfaitement aménagé : hall, cuisine, salle à manger, lit, salle de bain et toilettes, tout y est. "Vous le voyez, sur 60 mètres carrés, il y a vraiment moyen d'avoir un studio tout à fait correct à partir du moment où le vous le pensez bien directement", constate notre journaliste.

Baisse de la surface moyenne

En sortant du studio, un jardin partagé comporte même de quoi faire dormir des amis ou bien faire un barbecue. Ce type logement est un exemple de ce qui se fait déjà. Surtout, avec plus de personnes à loger dans des espaces plus réduits, c'est ce qui se développera à l'avenir. Le nombre moyen de mètre carré par habitant est en baisse. En 10 ans, il est passé de 125 mètres carré en moyenne à 96 mètres.

Avec cette évolution, les produits sont différents et les fabricants d'électroménager s'adapte également. Par exemple la largeur des colonnes de la cuisine est plus étroite dans le studio présenté lors de notre visite. Fini également les fours de 60 centimètres de large, on rétrécit tout pour gagner de la place. La grande villa 4 façades est toujours un rêve pour beaucoup de monde mais elle sera de moins en moins une réalité tout simplement car l'espace disponible sera toujours plus restreint.