Les Verts veulent faire voter la loi climat au plus vite: la N-VA pourrait faire coincer l'idée

Les jeunes crient à l'urgence climatique, les universitaires proposent un texte clef sur porte, Ecolo et Groen le reprennent. Ils déposent ce projet de loi au Parlement et veulent effectivement le faire voter en urgence. Une annonce faite par le co-président d'écolo, Jean Marc Nollet, sur le plateau de l'émission ‘C'est pas tous les jours dimanche’ hier sur RTL TVI.

Antonio Solimando, journaliste politique, a expliqué ce matin sur les ondes de Bel RTL si l'aboutissement d'un telle loi était réaliste.

Les autres partis vont-ils suivre ?

Côté francophone, on devrait facilement atteindre la majorité nécessaire à la Cchambre. Outre les écologistes, Défi a déjà fait savoir, par communiqué, qu'il emboitait le pas. Tout comme les chefs de groupe du cdH, Catherine Fonck, et du PS, Ahmed Laaouej.

La loi climat est une loi spéciale. Il faut donc convaincre non seulement, les deux tiers des députés à la Chambre, mais également une majorité dans chaque groupe linguistique: le francophone et le néerlandophone. Et c'est là que le bât blesse. Avec sa trentaine de députés, la N-VA est quasi incontournable. Or depuis une semaine, le parti de Bart de Wever multiplie les coups de frein à main sur l'actualité climatique. Pas sûr que les nationalistes flamands se laissent convaincre facilement.

Cette loi climat a été élaborée par des spécialistes des universités de Saint-Louis, l'UCL, Gand et Hasselt. Ils l'ont rendue publique vendredi. Elle vise par exemple, à relever les objectifs climatiques de la Belgique: réduire d'au moins 65% les émissions de gaz à effet de serre dans la prochaine décennie. La loi force aussi les gouvernements à tenir compte de l'impact écologique, dans chaque réforme ou à ménager les familles moins fortunées, dans sa politique d'environnement.

Les scientifiques brandissent régulièrement l'urgence à agir pour le climat. Cela dit, les écologistes pourraient plus facilement faire voter cette loi après les élections. S'ils obtiennent un succès, comme semble leur prédire plusieurs sondages.

Si cette loi pouvait passer lors de la prochaine législature, pourquoi vouloir absolument la faire voter maintenant?

Deux bénéfices pour Ecolo. D'abord, avec cette loi climat, les Verts maintiennent le sujet climatique en haut de l'actualité encore au moins une semaine. Or plus on parle d'écologie dans la campagne, plus Ecolo et Groen espèrent engranger des voix. Ensuite, cela force les différents partis à la Chambre à se positionner. Il sera plus facile, ensuite, durant le reste de la campagne pour Ecolo de pointer du doigt leurs adversaires qui n'ont pas adhéré à cette loi climat.