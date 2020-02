Lola nettoie des avions venant de Chine avec la boule au ventre: "Quand je rentre, je me lave à fond par crainte d'attraper le coronavirus" (vidéo)

Une employée qui travaille pour une société de nettoyage d'avions a souhaité témoigner. Elle se dit très inquiète car elle craint d'être contaminée par le Coronavirus. Pour l'instant, elle ne constate pas de mesures particulières prises par son entreprise, ce qui l'angoisse davantage.

Depuis 13 ans, Lola travaille dans une société de nettoyage d'avions. Depuis la propagation du Coronavirus, aucune mesure particulière n'a été prise par son entreprise, ce qu'elle ne comprend pas. "On ne fait vraiment pas du nettoyage en profondeur je trouve, déplore-t-elle. C'est juste du camouflage pour moi".

Jusqu'à présent, les compagnies aériennes n'ont reçu aucune consigne particulière. Le nettoyage s'effectue comme avant. Lola, elle, s'inquiète pour sa santé. "On a tous peur quand on sait que l'avion chinois est là, assure-t-elle. On se dépêche vite de faire cet avion car on a peur d'avoir des microbes etc. On le fait rapidement".

Cette situation est difficile à vivre pour cette maman de deux enfants. "Quand je rentre, je me lave [méticuleusement] pour essayer de faire partir les microbes [avec lesquels j'aurais pu être en contact]".

De son côté, Saniport, l'autorité sanitaire générale du trafic international confirme qu'elle effectue des contrôle des avions en provenance de Chine mais pas systématiquement.