Lors des inondations, Ben a vu son amie Rosa être emportée par les flots: "Il y avait de l'impuissance, de la tristesse"

Le 14 juillet 2021 débutait une des plus importantes catastrophes naturelles que la Belgique ait connu, des trombes d'eau dévastant une partie de la Wallonie, faisant 39 morts et inondant près de 10.000 hectares.

Un an plus tard, un hommage national a été rendu ce jeudi midi à Chênée (Liège) aux victimes et à toutes les personnes sinistrées mais aussi aux services de secours et nombreux bénévoles lors d'une cérémonie officielle en présence, notamment, du Roi et de la Reine.

A cette occasion, le Premier ministre Alexander De Croo a tenu aussi à mettre un nom sur les victimes de ces inondations. Notamment celui de Rosa, une adolescente de 15 ans qui a été emporté par les eaux. Ben, 14 ans, était à ses côtés, mais n'a rien pu faire pour la sauver.

C'est le changement climatique qui a tué Rosa

Les deux adolescents s'étaient rencontrés lors d'un camp scout et se sont liés d'amitié grâce à leur intérêt commun pour le climat. Ils avaient tous les deux l'ambition de changer le monde, et de sauver la planète du réchauffement climatique.

C'est alors que les pluies torrentielles de juillet dernier se sont abattues sur leur campement. Rosa est tombée à l'eau. Ben s'est jeté à l'eau pour la secourir, mais le courant était trop fort. Le jeune homme se souvient précisément de son sentiment ce jour-là. "Il y avait de l'impuissance, de la tristesse. Je sentais déjà que quelque chose allait mal se passer. Je sentais la force de l'eau et la puissance du changement climatique. C'est le changement climatique qui a tué Rosa. Je me sentais impuissant et j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. J'ai fait de mon mieux, mais je n'y suis pas arrivé", raconte Ben.

Le Premier ministre a appelé l'adolescent ce jeudi. "Il m'a envoyé un message pour me demander s'il pouvait m'appeler. Puis, au téléphone, on a parlé du changement climatique, de Rosa, de tout ce qu'on a fait avec Climate Justice for Rosa", ajoute Ben.

Pour honorer la mémoire de Rosa, trois projets ont vu le jour. Le premier est la plantation d'un arbre à son nom à Ixelles, où elle habitait. Le deuxième est l'installation d'un banc à Rendeux, près de l'endroit où elle a perdu la vie. Le dernier projet est Climate Justice for Rosa, un mouvement créé par Ben et l'entourage de Rosa pour tenter de faire bouger les choses et d'interpeller les politiques.

"Le changement climatique est là et il faut faire quelque chose. J'espère que les politique vont enfin comprendre qu'il y a bien un problème et qu'il faut trouver une solution", conclut Ben.

A 15 ans, il est encore secoué par les événements de l'année passée, mais il est bien décidé à honorer la mémoire de son amie en tentant de changer le monde.