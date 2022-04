Loterie: que devez-vous faire si vous empochez le gros lot ?

Il y a quelques jours, un Français a remporté 200 millions d’euros à la Loterie. Il a donné la quasi-totalité de la somme à des associations de protection de l’environnement.

Mais comment ça se passe chez nous? Que doit-on faire quand on empoche le gros lot ?

Tout dépend du montant que vous gagnez. Pour une somme modeste, c'est dans votre point de vente que vous devez vous rendre ou dans un Lottery Shop de la Loterie Nationale. Il y en a à Liège, à Charleroi, Namur et Bruxelles.

Si vous êtes très chanceux et que vous empochez plus de 100.000 euros, vous devenez "un grand gagnant". Dans ce cas-là, vous devez vous rendre au siège de la loterie nationale, à Bruxelles, avec votre numéro de compte et votre ticket gagnant.

Une fois arrivé au siège, les équipes de la Loterie vont vous recevoir. Elles vous donneront de précieux conseils pour profiter pleinement de votre gain et, pour ceux qui préfèrent, dans la plus grande discrétion.

Il existe d’ailleurs une cellule Accompagnements des Gagnants pour les aider à gérer leur argent. Les gains des jeux de la Loterie sont exonérés d’impôts.