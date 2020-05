Louvain-la-Neuve: hall d'athlétisme du Blocry et salle de spectacle Aula Magna pour les étudiants qui ne veulent/peuvent pas faire l'examen à domicile

(c) Belga

Le nouveau hall d'athlétisme de Blocry et la salle de spectacle Aula Magna à Louvain-la-Neuve accueilleront les examens universitaires de la session de juin, indique mardi l'UCLouvain, complétant une information publiée dans Le Soir. Deux cent bureaux individuels et ordinateurs, déménagés depuis les salles informatiques, seront installés dans chaque salle.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Entre 5 et 10% des étudiants présenteront leurs examens "en présentiel". Cela représente entre 1.000 et 2.000 étudiants sur le site de Louvain-la-Neuve. L'université prévoit également 150 ordinateurs à Woluwe et 50 à Mons.

La majorité des examens auront bien lieu à distance, précise l'UCLouvain, mais l'université propose de se rendre sur place aux étudiants qui ne disposent pas du matériel adéquat pour le faire en ligne ou dont l'environnement à domicile n'est pas propice à la concentration. En outre, certains étudiants ne souhaitent pas présenter leurs examens via les logiciels de surveillance de l'université, pour des raisons de protection de données. "Sur site, cela reste un examen à distance. Dans les salles louées par l'université ou chez soi, tout se fait sur ordinateur", précise Isabelle Decoster, porte-parole de l'UCLouvain. "L'objectif est que les conditions soient les mêmes pour tous. Les logiciels d'examens à distance seront donc les mêmes aussi", ajoute-t-elle.

Les salles et claviers d'ordinateurs seront nettoyés entre chaque examen. Les étudiants recevront également un masque. Plusieurs examens pourront se dérouler en même temps. Le Soir précise que les athlètes francophones de haut niveau sous statut, qui occupaient le hall d'athlétisme depuis le début de la crise du Covid-19, pourront continuer à s'entraîner dans les couloirs extérieurs jusqu'au début des examens. Ils devront ensuite le faire ailleurs, jusqu'à la fin de la session.