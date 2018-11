Lucie défend les baptêmes: "J'ai appris la solidarité, le respect, la débrouillardise et le dépassement de soi"

Une information judiciaire a été ouverte pour une suspicion de traitements dégradants et attentats à la pudeur qui auraient été commis à Louvain-la-Neuve, lors de cérémonies de baptêmes estudiantins. "Nous avons décidé de lancer cette information après avoir été averti par la police de la fermeture du cercle et de la raison de celle-ci. Des rumeurs ont circulé et nous tentons d'en analyser la véracité", a expliqué le parquet du Brabant wallon. L'université catholique de Louvain (UCL) a condamné ces possibles dérapages et a rappelé que plusieurs dispositifs permettaient d'encadrer les baptêmes étudiants.

Lucie, 19 ans, a écrit ce matin à notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Selon cette étudiante en kinésithérapie, les médias véhiculent une image négative des baptêmes et relayent de fausses rumeurs. Ils s'attardent sur les images fortes en surface et ne vont pas "au delà de ça". Voici son opinion, basée sur son vécu personnel.

"Je me présente, Lucie, baptisée dans une régionale de Louvain-La-Neuve en 2017. J'ai un témoignage sur ce que j'ai eu à faire durant le baptême. Vous voulez savoir? Eh bien durant mon baptême, j'ai appris des valeurs de la vie. Oui, j'ai appris la solidarité, le respect, la débrouillardise et le dépassement de soi.

Parce qu'après tout c'est vrai, les médias ont l'art de ne ressortir que le mauvais c'est bien connu. Mais le baptême ce n'est pas juste des barbares qui crient sur des pauvres bleus, croyez-moi c'est au delà de ça. Trouvez moi un baptisé qui regrette d'avoir fait son baptême. Un seul et je retire ce que j'ai dit! Mais vous n'en trouverez pas, et vous savez pourquoi?

Parce que le baptême c'est au delà de ces 3 semaines de bleusaille. C'est un folklore que l'on partage avec des autres étudiants, ce sont des rencontres, des soutiens, des groupes d'étude même. Ce sont des amitiés et du pure fun.

Non, baptisé ne rime pas avec échec, parce que nombreux d'entre nous réussissent leurs études, et certains non-baptisés ratent leurs études, alors quel rapport?

Je suis fière d'être baptisée, je porte tout mon soutien à la MAF qui se fait bouffer par les médias qui transportent des rumeurs complètement fausses. J'encourage les futurs arrivants à Louvain-La-Neuve à faire leur baptême pour tout ce que ça apporte", raconte Lucie.