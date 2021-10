Luka Van den Keybus et Noah Kuavita en finale du concours général

(Belga) Luka Van den Keybus et Noah Kuavita se sont qualifiés pour la finale du concours général des championnats du monde de gymnastique, mercredi à Kitakyushu au Japon.

Lors de la première journée des qualifications mardi, Van den Keybus et Kuavita s'étaient respectivement classés aux 6e et 9e places provisoires après leur passage sur les six agrès. Van den Keybus avait totalisé 81.098 points et Kuavita 77.632 points. La suite des qualifications était prévue mercredi avec notamment des gymnastes du Japon, des États-Unis et de Grande-Bretagne. Au terme de cette 2e journée, Van den Keybus se classe 12e et Kuavita 24e, suffisant pour se qualifier pour la finale, réservée au top 24 des qualifications. Pour la première fois de son histoire, la Belgique place deux gymnastes masculins en finale du concours général lors d'un championnat du monde. Aligné uniquement sur la barre fixe et le cheval d'arçons, Maxime Gentges n'a pas réussi à se hisser en finale sur les deux agrès. Le Malmédien, qui devait finir dans le top 8 pour atteindre la finale, a terminé 14e à la barre fixe (13.900 points) et 42e au cheval d'arçons (13.033 points). La finale du concours général est prévue vendredi à 18h00 heure locale (11h00 heure belge). La Belgique s'est déplacée au Japon avec une délégation 100% masculine. (Belga)