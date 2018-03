Lydia et Aurélien sont accros aux croisières et expliquent pourquoi: "Pour le voyage que c’est, ce n’est pas cher du tout"

De plus en plus de Belges choisissent de passer leurs vacances sur un bateau de croisière. Ils étaient 71.000 en 2017. C’est 4,5% de plus qu’en 2016. Les formules "All inclusive" ont boosté les ventes : me concept plaît. Aurélie Henneton et Julien Raway ont rencontré un couple de clients de Gilly, près de Charleroi, pour le RTL INFO 13H.

Le voyage dans le voyage, avec un pays différent d’escale en escale. Les Caraïbes, puis la Méditerranée, l’an dernier, ces voyageurs sont devenus fans des croisières, avec un groupe de 8 amis et des membres de la famille. Tout est à bord, c’est ce qui plaît à Lydia et Aurélien: "On rigole, on ne se prend pas la tête, on mange, on danse, on boit, on voyage, on fait des excursions et tout… c’est vraiment génial", dit la première. "C’est une mentalité différente, c’est la joie, c’est le soleil aussi", renchérit Aurélien.





"On a tout qui est compris"



Leur destination, c’est le top trois des ventes en Belgique: la Méditerranée, les Caraïbes et l’Europe du Nord. Mais pour quel budget ? "Les Caraïbes, on est peut-être à 2000 euros. Pour la Méditerranée, c’est 1200-1300 euros. C’est un petit budget, mais bon en économisant tous les mois, on sait se l’offrir", dit Lydia. "Pour le voyage que c’est, ce n’est pas cher du tout. On a tout qui est compris : les vols, la nourriture, le all-ijn dans le bateau".





"Il y a dix ans, la croisière était un produit de luxe"

Avec des budgets plus accessibles, le profil du croisiériste a bien changé. "Il y a dix ans, la croisière était un produit de luxe, qui était réservé à une certaine clientèle, généralement aussi une clientèle plus âgée, parce qu’on trouvait ce concept de croisière avec le dîner du commandant, les longues robes et tout… C’était quand même un thème particulier par rapport aux vacances. Ça s’est démocratisé pas mal. Et le concept de l’all in qui est arrivé au niveau des croisières a fait un boum exceptionnel", commente Antonella Siddu, gérante d’une agence de voyage.

Les promotions, comme la gratuité pour les enfants, attirent aussi les clients.





Un conseil: réservez à l'avance

Lydia et Aurélien ont déjà réservé leur prochaine croisière : les fjords de Norvège en 2019. "Il vaut mieux réserver à l’avance, parce qu’ainsi on a les belles cabines au-dessus du bateau, tout près de la piscine, et c’est encore mieux", conseille Lydia.

Le rêve de ce couple est de faire le tour du monde en croisière durant trois mois : de la mer à la terre, des souvenirs plein la tête…