Lyes, homosexuel, a porté plainte pour 23 agressions physiques et verbales en un an: "Je ne suis pas le bienvenu ici"

Ce soir, après le RTL INFO 19h, le magazine d'actualité Reporters vous proposera une enquête édifiante sur les actes homophobes qui perdurent encore dans la société. À travers le monde, 71 pays continuent même de pénaliser l'homosexualité.

Suivi par l'équipe de Reporter, Lyes est traité de "sale gay" en pleine rue. En un an, il a porté plainte pour 23 agressions physiques et verbales. Sur le chemin, il croise un de ses agresseurs. Il l'aurait menacé de mort et doit comparaitre bientôt devant la justice. "Il m'a déjà tapé, m'a mis des claques, m'a craché à la figure… Il m'insulte tout le temps. C'est un peu le leader des homophobes du quartier, donc je ne suis pas le bienvenu."

Interrogé à visage caché, un jeune explique: "Il est homosexuel, il n'a pas à venir. Il n'a pas à se revendiquer d'être gay." Pourtant, ce n'est pas que Lys se dise homosexuel qui le dérange, mais le garçon déclare: "On dirait qu'il nous force à le devenir".

Reporters, ce soir après le RTL INFO 19h sur RTL TVI.

Un comité de concertation très attendu se tient aujourd'hui: voici les points qui seront abordés

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 27 novembre ?