Lysiane et sa famille partaient en Grèce, mais ils ont fait le test un peu trop tôt à cause du jour férié: "A une heure du décollage on vous dit, non non"

Lysiane nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle devait décoller pour la Grèce ce matin, depuis l'aéroport de Bruxelles. Elle a fait un test, comme le demandent les autorités locales. Mais elle n'a pas pu embarquer. Le problème, c’est que ce test doit impérativement avoir été effectué 72 heures avant l'arrivée en Grèce (comme nous l'expliquions hier dans cet article).

Il y a 72 heures, nous étions le samedi 15 août, un jour férié. Lysiane, comme d'autres passagers, ont donc passé ce test un jour plus tôt, soit vendredi dernier. Mais ce matin, ils n'ont pas pu monter dans l'avion. "Nous n’aurions jamais pu avoir notre résultat chez notre médecin traitant ou au laboratoire ce matin. Donc, on devait forcément les avoir hier, sauf que pour les Grecs, c’est la date du 18, moins 3, ce qui fait le 15, et ils ne veulent rien savoir d’autre".

"A une heure du décollage on vous dit, non non, vous ne montez pas dans l’avion"

Lysiane, son mari et leur fille de 7 ans sont donc rentrés chez eux à Walcourt, en province de Namur. Ce voyage à Rhodes était prévu depuis novembre, c’était l'occasion de célébrer 15 ans de mariage et de passer un moment en famille. "Quand on est à l’aéroport, qu’on a fait ses valises, qu’on est à une heure du décollage et qu’on vous dit, non non, vous ne montez pas dans l’avion, c’est vrai que c’est décevant, et puis on a un travail fort prenant. On attendait ce moment-là pour avoir un peu de temps pour notre fille. Et lui dire, on rentre à la maison, c’est un peu… Après, ce n’est pas la fin du monde, il y a des choses plus graves, on est bien d’accord".

Pas encore de réaction de la compagnie ou de l'ambassade de Grèce

Lysiane relativise mais attend avec impatience l'ouverture de son agence de voyage pour trouver une solution. Elle espère pouvoir partir plus tard cette semaine.

Nous avons tenté de joindre la compagnie aérienne et l'ambassade de Grèce à Bruxelles ce matin, sans succès. Plusieurs vols doivent encore décoller de Bruxelles vers la Grèce aujourd'hui.