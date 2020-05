Maggie De Block rencontre les syndicats du personnel soignant ce matin

(c) Belga

La ministre de la Santé rencontrera les syndicats du personnel soignant à 8h30. Le personnel des soins des santé est en colère et n'exclut pas de mener des actions. Il dénonce deux arrêtés royaux. L'un prévoit de réquisitionner des soignants. L'autre permet à du personnel non qualifié de pratiquer certains actes infirmiers.

Une conférence interministérielle aura lieu en fin de journée, avant un comité ministériel restreint vendredi et un le même comité élargi aux 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral.

La ministre a aussi proposé des formations pour permettre à des demandeurs d'emploi d'accéder aux professions des soins de santé. L'idée s'appuie sur deux chiffres: 180.000 personnes risquent de perdre leur emploi lors de cette crise sanitaire et, dans le même temps, 5000 postes d’infirmiers et d'infirmières sont vacants faute de candidats formés. La ministre fédérale de la santé souhaite donc faciliter l’accès de ces demandeurs d’emploi aux filières de formation infirmière. Ils pourraient trouver un travail et dans le même temps, cela résorberait la pénurie.