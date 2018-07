Immobilier: où sont les maisons les moins chères de Belgique ?

Au premier trimestre 2018, le prix moyen d'une maison d'habitation a dépassé les 220.000 euros en Belgique, soit 3,5% de plus qu'aux trois premiers mois de l'an dernier, selon les chiffres de Statbel (SPF Economie). Le prix moyen d'une villa était de 362.913 euros (+1,3%) et celui d'un appartement de 226.901 euros (+1,5%).



La région de Bruxelles-capitale est en moyenne la plus chère. Une maison y coutait en moyenne 442.726 euros, contre plus d'1,1 million pour une villa et quelque 250.000 pour un appartement. Aussi bien les maisons d'habitation ordinaires (+12%) que les villas (+12,9%) ont fortement augmenté de prix. Les appartements ont eux aussi connu une nette hausse de prix (+5,9%). Si Molenbeek-Saint-Jean était la commune la moins chère, avec une moyenne de 258.031 euros pour une maison d'habitation ordinaire, Ixelles était la plus chère, avec 714.592 euros.

En Région wallonne, une maison d'habitation ordinaire coûtait en moyenne 164.583 euros (+3,2%) au premier trimestre 2018, une villa 289.618 euros (+2,2%) et un appartement 172.186 euros (-4,2%).

La province du Hainaut est la moins chère, avec une moyenne de 135.818 euros pour une maison d'habitation ordinaire, contre une moyenne de 284.782 euros en Brabant wallon, qui est la province la plus chère. Gedinne était la commune la moins chère, avec une moyenne de 86.800 euros pour une maison d'habitation. Lasne était la commune la plus chère (576.154 euros). En Région flamande, les maisons coutaient en moyenne 240.319 euros, contre 384.952 euros pour une villa et 232.564 euros pour un appartement.