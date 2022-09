Major Mouvement, le kiné star des réseaux sociaux sur le plateau de RTL Info: ses conseils contre le mal de dos

1 Il n’y a pas "un" mal, mais des maux

"Ca peut être plein de choses", indique Major Mouvement sur le plateau de RTL Info ce vendredi 2 septembre. Il peut y avoir des douleurs qui existent sans être importantes, tout comme il peut y avoir des douleurs moindres plus doivent mener à une consultation. "Le mal de dos peut -être une douleur musculaire ou névralgique, ou une séquelle d’accident…"

Ce qu'il faut, c'est identifier le mal. "Est-ce qu’il y a un accident récent, un coup du lapin ? », est-ce qu’elle irradie ou est-ce qu’elle est uniquement locale ?, et savoir si des éléments accentuent ce mal. "Le stress ou la fatigue peuvent augmenter la douleur."

2 Il n’y a pas de "bonne posture"

Vous culpabilisez de mal vous tenir et de générer votre mal de dos? Dans 95% des cas, il évolue: Major Mouvement se bat contre l’idée comme quoi le mal de dos est le mien du siècle.

Le dos ne doit pas forcément être droit pour être en bonne santé, "On s’en fout royalement la bonne posture". "Le dos est courbé, en fait. Là je ne me tiens pas droit et c’est ok. Il n’existe pas de bonne ou mauvaise position, la bonne position c’est le mouvement", indique-t-il. "Toujours chercher à être droit demande de l’énergie et ce n’est pas meilleur pour le dos. "La bonne position, c’est celle dans laquelle on se sent confortable. Il n’y a pas de mauvaise posture, il n’y a que du bon mouvement."

3 Porter du poids, c’est bon

"Du moment qu’on est progressif, porter du poids est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre dos." Contrairement aux idées reçues, le poids régénère nos articulations, il ne les tasse pas.

4 L’activité physique, le "meilleur médicament gratuit au monde"

Evidemment, bouger n’est pas toujours bon, mais quand on élimine tous les signaux inquiétant, le mouvement reste la meilleure solution. "Le sport c’est excellent, c’est le meilleur médicament gratuit qui existe." Il existe plein de manières de renforcer son dos

5 L’étirement ne réduit pas les risques de blessures

Non, être raide ou souple ne change rien au risque de blessure. Les personnes sans souplesse ne sont pas plus sujettes aux problèmes. "L’étirement ça fait juste du bien, comme bien manger ou faire l’amour."