Maladies sexuellement transmissibles: pourquoi de plus en plus de Belges en sont atteints ?

1 Trop peu de dépistages

Le dépistage rapide est un geste rapide qui permet d’éviter bien des ennuis et les résultats sont immédiats. Une analyse de sang, un frottis et un teste d’urine permettent un diagnostic efficace. Pourtant 1/3 des Belges ne l’a jamais fait.

2 Des contagions méconnues

Il existe une dizaine d’infections courantes souvent méconnues de la population pour cause du manque d’information sur le sujet, pourtant elles sont de plus en plus présentes en société. "On pense qu’il n’y a que la pénétration qui est à risque, mais non, le sexe oral est aussi à risque", prévient Godefroi Glibert, responsable de projet pour la plateforme Prévention Sida.





3 Une méconnaissance des symptômes

Autre ignorance : 41,7% des Belges ne savent pas qu’il faut attendre 4 à 6 semaines entre la prise de risque et le dépistage. Une grande partie d’entre eux attend l’apparition de symptômes pour se faire tester. Pourtant, de nombreuses infections sont asymptomatiques.





4 Réticence au préservatif

La nouvelle génération prend trop de risques et délaisse le préservatif. "Une des grosses raisons, c’est le manque de confort", reprend Godefroi Glibert. "Trop serré, il faut prévoir, c’est embêtant…" Pourtant, il est l’outil le plus efficace pour éviter la propagation des infections.