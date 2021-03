Malgré la crise, de plus en plus de Belges rénovent leur maison

Rénover son intérieur: vous êtes nombreux à entamer des petits travaux pour rendre l'habitat plus agréable notamment avec les mesures de confinement. Le secteur est en pleine croissance et attire de plus en plus d'indépendants complémentaires.

Malgré la crise, le secteur de la construction se porte plutôt bien. Les indépendants complémentaires y sont de plus en plus nombreux : + 15% par rapport à l'an dernier. Une hausse qui s'explique notamment par une situation économique incertaine. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une croissance des demandes de petits travaux avec le confinement. Explication de Salim Chamcham, économiste à la confédération de la construction wallonne. Il est au micro de Simon Mirguet. "Le confinement c'est notamment l'occasion pour les ménages de réaliser une série de petits travaux : comme rafraichir, rénover, aménager une cuisine, aménager un bureau, etc. Cette somme de petits travaux a créé une demande qui a généré de l'activité dans le secteur."

Et cette demande ne se constate pas seulement chez les indépendants complémentaires. Il y a un vrai engouement, depuis près d’un an maintenant, pour rénover sa maison ou son appartement. Souvent les propriétaires s'attellent à une pièce en particulier. Bernard Lobet, journaliste pour Bel RTL, a poussé la porte de plusieurs 'Showrooms" pour constater cette tendance. Il a rencontré Daniel qui rénove sa cuisine : "On a un plaisir à cuisiner. Je passe beaucoup de temps chez moi, je travaille de la maison. Pouvoir travailler dans la cuisine, allumer son ordinateur, tapoter tout en préparant quelque chose. Aujourd'hui, on remarque qu'on passe beaucoup de temps dans sa cuisine, plus que dans les autres pièces de vie."