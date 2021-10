Malgré la crise sanitaire, l'activité du parlement wallon a progressé en 2020-2021

(Belga) Malgré la crise sanitaire, l'activité du parlement wallon a progressé lors de sa session 2020-2021, ressort-il du rapport déposé ce vendredi par le président de l'assemblée, Jean-Claude Marcourt.

Ainsi, 1.166 heures de réunions publiques ont été comptabilisées, contre 638 lors de la session précédente et 108 projets et propositions de décret ont été déposés, le double de la session précédente. Par ailleurs, 3.353 questions orales (+30 %) et 3.501 questions écrites (+50 %) ont été adressées aux membres du gouvernement. Enfin, 20 pétitions ont été examinées en commission (contre 11 la session précédente) et 179 motions ont été déposées (contre 74 en 2019-2020). (Belga)