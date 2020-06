Malgré le risque d'annulation, des voyageurs partent: voici la situation à l'aéroport de Charleroi

L'activité reprend à l'aéroport de Charleroi. La compagnie aérienne Ryanair opère à partir d'aujourd'hui vingt routes à destination de neuf pays différents. Le démarrage se fait très progressivement, l'aéroport prévient les passagers: le risque d'annulation reste élevé.

A Charleroi, sept vols étaient programmés ce dimanche mais deux ont été annulés par Ryanair. La compagnie reprenait pourtant ses activités après trois mois d’interruption. "Les plannings de vols réceptionnés aujourd'hui par les compagnies aériennes sont malheureusement encore sujets à modification parce que ça dépend encore des restrictions éventuelles d'accès aux territoires de destination", indique Vincent Grassa, porte-parole de l'aéroport de Charleroi. "On voit aujourd'hui que la Grèce et la Roumanie sont malheureusement annulés, pourquoi? Probablement parce que les restrictions au niveau du pays de destination sont encore dissuasives pour les voyageurs".

Quelques conseils pour les voyageurs

Quatre compagnies sur neuf opèrent à nouveau au départ de Charleroi:

Wizz Air

Pegasus

Belavia

Ryanair

Une reprise partielle et progressive, alors que des annulations sont encore à redouter. "Nous pouvons aujourd'hui donner deux conseils aux voyageurs. Dans un premier temps, c'est de bien se renseigner sur les modalités d'accès au territoire de destination via le SPF Affaires étrangères. Et aussi bien évidemment consulter leurs boites mails pour voir s'ils n'ont pas été contactés par leur compagnie aérienne pour une éventuelle modification du vol ou une éventuelle annulation", précise Vincent Grassa.

Ce n’est que début juillet que le ballet des avions devrait s’accentuer. Mais l'été s’annonce calme: l'activité pourrait être deux fois moins importante que d’habitude.

Des familles décident de partir malgré le doute

Une famille que nous avons rencontrée à l'aéroport de Charleroi a hésité quelques jours… puis s'est finalement décidée à partir. Destination : la Turquie pour des vacances dans son pays d’origine. A l’heure d’embarquer, la famille n'est pas vraiment inquiète, mais souhaite faire preuve de prudence.

"Le covid en Turquie aussi ça a augmenté un peu, parce qu'on regarde la télé tous les soirs. Et il faut bien avoir la distance, ne plus donner la main, ni faire de bisous et ne toucher à rien. Et puis aussi le masque et le désinfectant", explique une dame. "C'est bien sécurisé, sinon ils n'auraient pas rouvert les frontières. Et puis le virus il est partout à l'heure actuelle. Rien ne change quoi", ajoute un autre membre de la famille.