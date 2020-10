Mallory Gabsi, David Martin et d'autres personnalités s'affrontent en cuisine pour un Top Chef spécial Croix-Rouge (vidéo)

Un Top Chef spécial Croix-Rouge a été organisé ce dimanche midi à Bruxelles. Des chefs étoilés et des personnalités s'affrontent en cuisine pour préparer la meilleure recette solidaire. L'occasion de montrer la qualité des produits proposés dans les colis de la Croix-Rouge. De plus en plus de gens ont besoin de cette aide pour manger au quotidien. Dans certaines communes, la demande a quintuplé.

C'était donc un tournage qui avait comme un air de déjà-vu pour Mallory Gabsi. Opposé à des toques étoilées, le demi-finaliste de Top Chef s'est replongé tête la première dans un nouveau concours culinaire.

Les trois équipes ont eu 1h30 pour sortir un plat et un dessert à partir d'une matière première normalement destinée aux bénéficiaires de la Croix-Rouge, la seule gagnante de ce concours solidaire.

"On veut montrer qu'actuellement l'aide alimentaire est vraiment très importante pour nous, et elle est vraiment devenue indispensable pour toute une série de personnes. On distribue tous les mois 9.000 colis alimentaires, et la demande ne fait qu'augmenter depuis la pandémie de Covid-19", explique Nancy Ferroni, la porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.

Mobilisés, ces binômes hauts en couleur ont donné de leur temps pour façonner des recettes à même d'être proposées aux plus démunis.

"C'est facile ce qu'on fait dans un restaurant. On a accès aux plus beaux produits, on a tout le matériel. Et là, on a enlevé tout ça. C'est à nous de prouver maintenant qu'on peut faire quelque chose de simple mais de très très bon", confie David Martin, le chef étoilé.

Pour départager ces concurrents d'un jour, un jury a été composé de sept enfants.