Manifestation contre la réforme des pensions: le point sur les perturbations

Si le cortège se mettra en marche à 11h00 dans les rues de Bruxelles, les perturbations ont déjà commencé tôt ce matin puisque ceux qui participent à cette manifestation ne seront pas au travail. Voici le point sur ce qui roule, ce qui est ouvert, etc.

Bruxelles: très peu de transports en commun



Seules 2 lignes de métro (lignes 1 et 5) étaient en service vers 6 heures, pour 7 lignes de trams (3, 4, 7, 51, 82, 92, 94) et 8 autres de bus (15, 21, 29, 34, 46, 71, 87, 95), indiquait la société de transport en commun bruxelloise sur son compte twitter.





Liège : à peine un bus sur trois



"Le réseau du TEC Liège-Verviers est très fortement perturbé", peut-on lire sur leur site internet ce matin. "Environ 30% des services sont assurés".



La situation à 7h30, par dépôt, est la suivante :

Bassenge : 38% des services seront assurés

Eupen : aucun service ne sera assuré

Jemeppe : 6% des services seront assurés

Omal : 30% des services seront assurés

Oreye : 15% des services seront assurés

Robermont : 31% des services seront assurés

Rocourt : 13% des services seront assurés

Verlaine : 20% des services seront assurés

Verviers : 47% des services seront assurés

Wanze : aucun service ne sera assuré

Warzée : 25% des services seront assurés



Charleroi : même pas un bus sur 5



La situation à 6h00, par dépôt, est la suivante :

Anderlues : 9 % des véhicules sont sur le réseau

Jumet : 8 % des véhicules sont sur le réseau

Genson : 5 % des véhicules sont sur le réseau

Nalinnes : 17 % des véhicules sont sur le réseau

Au niveau des métros :

M1-M2 > aucun métro sur le réseau

M3 > 2 métros circulent sur le réseau

M4 > aucun métro sur le réseau



Dans le reste du Hainaut : peu de bus également



La direction des TEC Hainaut estime les perturbations de la journée importantes, avec à 7h00 :

Mons : 22% de services assurés

Borinage : 30% de services assurés

Centre : 8% de services assurés

Hainaut occidental : 77% de services assurés

Au niveau des espaces TEC:

Mons : ouverture normale de 7h30 à 18h

La Louvière : fermé

Tournai : ouverture réduite de 10h30 à 18h



Dans le reste de la Wallonie :

Province du Brabant wallon : 66% des parcours seront assurés. 62 % lignes sont impactées

Province de Luxembourg : 70 % des bus circulent

Province de Namur : 78 % des bus circulent



Plus de trains que d'habitude

Sauf retards et annulations ordinaires, les trains devaient circuler normalement car les cheminots ne participent pas à la manifestation. L'offre de trains a même été renforcée à la demande de syndicats, si bien que 8 trains supplémentaires sont mis en service vers Bruxelles. Les manifestants pourront aussi bénéficier d'un ticket spécial "évènement", moins cher qu'un billet classique, a annoncé la SNCB.





Trafic dans Bruxelles

Le rassemblement des syndicats aura lieu dès 10h00 à la gare du Nord de Bruxelles, pour que le cortège se mette en branle à 11h00 en direction du centre de la capitale. Il devrait atteindre sa destination finale à la gare du Midi vers 14h00.



La police de Bruxelles Capitale Ixelles prévoit des problèmes de circulation dans et autour du centre-ville et recommande dès lors "avec insistance" d'éviter la capitale en voiture et de privilégier les transports en commun.





Des élèves sans professeur



La manifestation aura aussi des conséquences pour l'enseignement, car 5.000 à 10.000 professeurs, tant du nord que du sud du pays, seront dans les rues de Bruxelles mercredi, selon une estimation de la CSC-Enseignement flamande (COC). "Il y a beaucoup d'enthousiasme pour aller manifester", avait indiqué lundi Koen Van Kerkhoven, au nom du syndicat.





La poste perturbée



La distribution du courrier devrait aussi être perturbée, mais à des degrés divers selon les régions, a informé bpost.