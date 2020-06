Manifestation contre le racisme à Bruxelles: un tel rassemblement est-il raisonnable en période de Covid-19?

La mort de George Floyd ravive la question du racisme chez nous. Plusieurs statues du Roi Leopold II ont été vandalisées, une pétition a même été lancée pour demander le retrait de toutes les statues à l'effigie du souverain très critiqué pour sa gestion de la colonisation du Congo au XIXème siècle. C'était l'objet des débats sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Une manifestation contre le racisme de plus de 700 personnes s'est tenue hier devant la gare des Guillemins à Liège. Un rassemblement interdit pour des raisons sanitaires : la distanciation physique n'a pas été respectée. Mais aucun débordement n'a été constaté et donc aucun procès verbal n'a été dressé. Pourtant ce midi, le gouvernement répète que ces manifestations ne doivent pas avoir lieu pour une question de cohérence. "C'est très difficile de dire aux gens 'vous ne pouvez pas aller à plus de 10 au restaurant, vous devez fermer vos magasin mais vous pouvez aller manifester à 9.000 à Bruxelles'", souligne le Vice-Premier ministre David Clarinval (MR).

Alors, le danger est-il réel à l'heure du déconfinement ? Les expert sont partagés : "Tout spécialiste doit vous dire qu'il préfère qu'il n'y ait pas de manifestation d'un point de vue purement médical mais entouré des précautions prises, on minimise au maximum les risques" estime Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de lutte contre le Covid-19.

L'affaire George Floyd aux Etats Unis réveille les consciences dans notre pays. Il y a trois jours, des statues du Roi Léopold II ont été vandalisées pour dénoncer le passé colonial de la Belgique. Le souverain est critiqué pour son règne de terreur au Congo au XIXème siècle. Des associations demandent le retrait des statues le représentant. Un sujet sensible qui refait surface aujourd'hui. Une pétition a rassemblé plus de 30.000 signatures pour le retrait des statues du roi. L'affaire sera examinée cette semaine au conseil communal de Bruxelles.