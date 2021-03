Une centaine d'élèves en art manifeste dans son école à Liège: "Nous voulons faire lever nos voix et faire valoir nos droits!"

Ce matin, 26 mars, les élèves en art de l’école Saint-Luc au centre de Liège se sont rassemblés dans la cour de leur école pour exprimer leur mécontentement. Ils sont près d’une centaine à s’être mobilisés.

Ce vendredi matin et durant toute la journée, une centaine de jeunes élèves de secondaire n'ont pas assisté à leurs cours. Ils ont décidé de se rassembler dans la cour de leur école Saint-Luc, située dans le centre de Liège. Ces jeunes artistes conçoivent très bien le caractère pandémique de la situation. "Nous ne faisons pas ça pour rater les cours. Nous voulons faire élever nos voix, qu’on nous entende, mais tout ça pacifiquement, tout en respectant les règles sanitaires" explique Cléo, étudiante en art et manifestante.

Les élèves se disent complètement déprimés face à la situation et veulent du changement. Ils brandissent des pancartes et des affiches avec des inscriptions telles que "où est passé notre liberté?".

La direction de l’école était au courant de cette manifestation. Elle n'est pas intervenue et a laissé entrer les personnes dans l’école.

Nous avons besoin de solutions concrètes

Ces élèves se mobilisent pour soutenir les artistes. Ils estiment que le secteur est totalement laissé pour compte. "Nous avons besoin de solutions concrètes pour pouvoir rouvrir la culture qui meurt à petit feu" s'exprime Cléo. Les jeunes artistes jugent que la reprise des activités culturelles est totalement réalisable moyennant des règles sanitaires, comme elles existent dans les commerces. Les jeunes manifestants réclament également "l'abolition du couvre-feu, qui atteint à notre liberté et nous empêche de vivre".

Les élèves lancent un mouvement

Organisée par un petit groupe d'élèves, la manifestation a réuni une centaine de participants. Selon Cléo, c'est la première action du mouvement qu'ils ont appelé "Assied toi pour tes droits". Un mouvement qui laisse la place à la solidarité et à l'entraide. "Quiconque le souhaite peut rejoindre le mouvement", précise Cléo.

Le groupe a créé un compte Instagram sur lequel il partage la cause, informe des actions organisées et tente de toucher le plus de monde possible.