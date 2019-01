Manifestation en faveur du climat: la ministre de l'Enseignement propose un système de rotation aux écoles

Ce jeudi, de nombreux jeunes devraient à nouveau défiler dans les rues de Bruxelles pour attirer l'attention des politiques sur les urgences climatiques.

La ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schyns, a de son côté rencontré les directions d'école. Elle propose qu'une rotation soit organisée entre les élèves qui iront manifester afin qu'ils ne manquent pas trop d'heures de cours.

"Il ne faudrait que ce soit toujours les mêmes élèves qui soient absents tous les jeudis par rapport à leur apprentissage mais aussi par rapport à l’organisation de l’école", explique-t-elle au micro de notre journaliste Bernard Lobet. "Nous avons donc convenu de rédiger ensemble un courrier à l’attention de toutes les directions, qui fait des suggestions, des recommandations avec notamment l’organisation de rotations par rapport à la participation aux manifestations. C'est un enjeu important. Les jeunes sont des citoyens responsables et on le voit à travers leur engagement pour cette cause qui est la lutte pour le climat. Mais bien sûr, il faut permettre que le écoles puissent restées organiser."