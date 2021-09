Manifestation nationale ce vendredi: des perturbations à prévoir dans les transports en commun

Le syndicat socaliste (FGTB) l'avait annoncé début juillet, il organisera ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles dans le cadre de sa lutte contre la loi de 1996. La CSC organisera elle aussi des actions et se rassemblera à Liège.

Lors de cette grève, du personnel de la SNCB et des TEC pourrait participer. Sur leur site, les TEC annoncent de "possibles perturbations" sur le réseau. On y trouve le détail des lignes qui seront impactées et les trajets qui seront supprimés.

Des perturbations dans la circulation des trains sont également possibles. La SNCB devrait les annoncer sur son site (en savoir plus en cliquant sur ce lien)

La manifestation de la FGTB débutera pour rappel à 11h depuis la gare de Bruxelles-Nord et rejoindra la gare du Midi en passant par les boulevards du Jardin Botanique, Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier.

A l'étape finale, le président Thierry Bodson et la secrétaire générale Miranda Ulens prendront la parole. Le port du masque sera obligatoire lors du rassemblement.