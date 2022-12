Manifestation nationale: est-ce encore utile de se mobiliser?

Le 9 novembre s'était déjà déroulée une grève nationale en front commun syndical. Ce vendredi 16 décembre, c'est une manifestation nationale qui a lieu. L'objectif n'est donc pas le même selon les syndicats. Il n'est pas question de bloquer le pays aujourd'hui.

Au menu, les mêmes revendications : pouvoirs d'achat, prix de l'énergie, salaires etc... De plus, les syndicats sont relativement d'accord. Ils ne sont que peu voire pas du tout écoutés des pouvoirs publiques.

Alors, certains se posent la question : à quoi ça sert encore une fois de manifester ? Cible-t-on les bonnes personnes ? Les autorités sont elles vraiment touchées par ce type d'action ou bien est-ce monsieur et madame tout le monde ? Avec ce contexte de baisse du pouvoir d'achat. Les actions sociales se multiplient. Avec quel effet ?

"Non, je ne trouve pas que les politiciens se préoccupent du peuple et de leurs conditions de travail", nous confie une citoyenne à notre micro. "Il y a toujours moyen de faire changer les choses, mais il faut être respectueux, intelligent", ajoute une autre personne.

Pour Marc Sinnaeve, professeur d'informations sociales et économiques, manifester est toujours utile. Les résultats dépendent surtout d'une volonté politique. "On a vu qu'au moment du covid, on a pu débloquer de l'argent. Ici, pour trouver de nouvelles mesures pour contrer les effets de l'inflation énergétique, on a aussi trouvé de l'argent. C'est donc chaque fois une question de choix politiques", indique-t-il.

Quand il s'agit de manifester autour du pouvoir d'achat et des salaires, il y a des résultats, mais pas toujours immédiats. "Parfois le résultat, ça peut être tout simplement d'éviter un durcissement des politiques sociales. Une victoire du camp opposé qui aurait pu se produire en l'absence de manifestation", ajoute Marc Sinnaeve.

Les mobilisations se succèdent. Avec les mêmes revendications. Est-ce encore utile aujourd'hui de manifester ? Oui, selon Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. "Quelle est l'alternative? Rester chez soi, de mettre une couverture de plus et d'attendre que ça passe. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle à ce problème, mais il y a des solutions. C'est en tout cas indécent que des profits aussi importants sont réalisés, répercutés sur la facture, et qu'il n'y a pas de possibilité de réduire les factures d'acompte, qu'il n'y a pas possibilité de plafonner ces prix du gaz. C'est quelque chose d'inaudible. Derrière une grève, une manifestation, ou des actions symboliques quelles qu'elles soient, c'est ce même message qui est martelé", déclare Marie-Hélène Ska.

Selon Arnaud Deplae, secrétaire général de l'UCM, il n'est plus utile de manifester. "L'énergie reste problématique. On sait qu'on a passé ce pic, mais ça reste problématique car la plupart des contrats basculent de fixe à variable avec des acomptes qui sont demandés. Cela ne va pas mieux. Néanmoins, on partage les constats, mais on n'est pas du tout d'accord sur le principe de la manifestation car ça ne fait que rajouter du chaos au chaos. On a des entreprises qui sont déjà en difficulté et qui se retrouvent avec des travailleurs qui ne seront pas présents. Et donc des carnets de commandes qui ne pourront pas être remplis", conclut-il.