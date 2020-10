Manifestation surprise de 69 associations regroupant 35.000 personnes contre la chasse "de loisir": ils obtiennent une réunion

À l'occasion de l'ouverture officielle de la chasse en Wallonie, le collectif Stop Dérives Chasse a organisé jeudi matin une manifestation surprise devant le cabinet de Willy Borsus, ministre compétent en la matière. Des milliers de cartouches vides ont été déversées symboliquement sur le sol pour dénoncer "l'absence totale de réaction de la part du monde politique" sollicité sur cette question via de nombreux courriers, selon le collectif.

Plusieurs dizaines de responsables et membres de Natagora, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO), Ardenne & Gaume, Inter Environnement Wallonie, des Cercles des naturalistes de Belgique et Gaia notamment étaient présents, a constaté l'agence Belga. L'opération s'est déroulée dans le calme. Rassemblant 69 associations, la coupole représente plus de 35.000 personnes désireuses de faire évoluer la législation en matière de chasse, qu'elles jugent dépassée.

"Nous demandons l'arrêt du nourrissage intensif des sangliers, du lâchage de faisans et perdrix pour être massacrés, ainsi que la suppression pur et simple de la chasse au renard", a énuméré le porte-parole du collectif et directeur de la LRBPO, Jean-Fraçois Buslain, qui se dit "contre la chasse de loisir mais conscient que celle de régulation est nécessaire".

Le ministre Willy Borsus n'était pas présent mais son chef de cabinet adjoint, Pierre Pirard, a discuté quelques minutes avec M. Buslain. Selon le collectif, le représentant du ministre Borsus s'est dit ouvert au dialogue et a proposé que tous les intervenants, y compris les chasseurs, débattent autour d'une même table. "Nous attendons cette réunion avec impatience", a conclu M. Buslain.