Manneken-Pis ouvre les Plaisirs d'hiver en tenue d'accompagnateur de train de la SNCB

(Belga) A l'occasion de l'ouverture de la 20e édition des Plaisirs d'hiver vendredi à Bruxelles, Manneken-Pis s'est vu offrir dans l'après-midi un costume d'accompagnateur de train de la SNCB.

La cérémonie a eu lieu au sein de la salle des Milices de l'hôtel de Ville de Bruxelles en présence de l'échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements Delphine Houba, du bourgmestre Philippe Close et des membres de l'Ordre des Amis de Manneken-Pis. Le costume a été remis à la Ville de Bruxelles des mains de la dirigeante de la SNCB Sophie Dutordoir. Il est composé d'une tenue, de chaussures et d'un képi bleu marine, avec qulelques lignes d'un bleu plus clair. Il s'agit du 1078e costume de Manneken-Pis. Les invités de la cérémonie se sont rendus en cortège jusqu'à la statue. Une fanfare folklorique précédait leurs pas. Une fois le drapeau de la Ville retiré, le Manneken-Pis s'est montré habillé de sa nouvelle tenue et a arrosé la foule. Contrairement aux éditions précédentes de Plaisirs d'hiver, ce n'est pas un pays ou une région qui est cette année mis à l'honneur, mais le train, en écho à l'année européenne du rail et au thème du festival biennal Europalia. L'imaginaire du voyage sera en conséquence très présent dans les animations proposées. "Cette année, nous avons décidé de mettre le train et les voyages à l'honneur dans le cadre de Plaisirs d'hiver", a expliqué l'échevine Delphine Houba. "Manneken-Pis est fier de porter les couleurs de la SNCB, entreprise publique qui nous permet de positionner Bruxelles comme une destination de tourisme durable". Après le costume d'accompagnateur de train de la SNCB, Manneken-Pis recevra le 5 décembre le costume de conducteur de la STIB, le 12 décembre celui de pilote de ligne de Brussels Airlines, le 19 décembre celui d'explorateur polaire et celui de cosmonaute le 2 janvier, jour de clôture des Plaisirs d'hiver. (Belga)