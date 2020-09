Manneken-Pis porte une tenue de soignant en l'honneur des 'héros' du réseau IRIS

(Belga) Le Manneken-Pis s'est vu offrir samedi un premier costume de soignant en l'honneur du personnel des hôpitaux publics du réseau Iris (CHU Saint-Pierre, CHU Brugmann, Institut Jules Bordet, Hôpital des Enfants et Hôpitaux Iris-Sud), qui est monté au front au fort de la crise sanitaire.

L'Ordre des Amis de Manneken-Pis a emmené une procession de plusieurs dizaines de personnes depuis l'hôtel de Ville. Elles ont entonné la chanson du ketje de Bruxelles une fois le costume découvert. Une tunique médicale, une blouse blanche, un masque chirurgical, une visière et de petites chaussures composent la tenue qui sera portée jusqu'à 18h00. Cet ensemble vise à représenter les métiers hospitaliers dans leur diversité, à savoir autant les infirmiers, que les agents de nettoyage, les aide-soignants, les médecins, les agents administratifs et les techniciens. "Manneken-Pis, haut symbole pour les Bruxelloises et les Bruxellois, ne comptait encore aucun costume rendant hommage au personnel des hôpitaux publics dans sa garde-robe", relève Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. "Le dévouement dont le personnel hospitalier de la Ville de Bruxelles fait preuve au quotidien, et en particulier dans le contexte du coronavirus, se devait d'être souligné. Je tiens donc par ce geste à remercier l'ensemble de ces travailleuses et travailleurs de première ligne, dont l'action a été essentielle dans la gestion de cette crise ! ". Certains représentants du personnel soignant étaient présents, à commencer par Etienne Wéry, administrateur-délégué du réseau Iris. "L'abnégation du personnel hospitalier face au Covid ne fait plus la une des médias comme au printemps dernier. Je suis donc d'autant plus reconnaissant envers la Ville de Bruxelles de rappeler ces moments difficiles et de remercier à sa manière les 10.000 travailleurs des hôpitaux publics bruxellois qui, tous métiers confondus, ont su faire preuve de tant de courage et de professionnalisme au coeur de la crise." Il s'agit du 1.048e costume de Manneken-Pis. Sa confection a été confiée aux créateurs bruxellois Ester Manas et Balthazar Delepierre, qui font une mode inclusive et écologique en créant des vêtements à taille unique adaptables à toutes les morphologies et en réduisant le gaspillage de tissu. (Belga)