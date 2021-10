Manque de distributeurs de billets: les distributeurs neutres ont du mal à passer au parlement wallon

Au parlement wallon, les distributeurs de billets neutres installés par le consortium bancaire Batopin, qui aboutiront de facto à une réduction importante du nombre de distributeurs au sud du pays, ont bien du mal à passer.



La majorité PS-Ecolo-MR vient ainsi de déposer une proposition de résolution demandant au gouvernement wallon de solliciter le fédéral "pour assurer une accessibilité et une proximité pertinentes pour ces automates sur l'ensemble du territoire et, si besoin de saisir le Comité de concertation".

La majorité entend aussi insister sur la concertation avec les communes et avec les associations de consommateurs pour la localisation de ces terminaux. "Il est primordial que cette accessibilité puisse se mettre en place dans des lieux desservis par les transports en commun et pendant des horaires plus étendus", ont déjà indiqué les députés libéraux Yves Evrard et Jacqueline Galant.

"Cette réduction de service aux citoyens dans les quartiers des entités urbaines et dans une série de communes moins densément peuplés touchera en particulier les personnes âgées, qui utilisent proportionnellement davantage d'argent liquide, de même qu'une série de petits commerces", ont pour leur part regretté les députés Ecolo Stéphane Hazée et Rodrigue Demeuse.

"Il est indispensable de tout mettre en œuvre pour garantir l'accessibilité à des distributeurs sur le territoire wallon - cela fait d'ailleurs partie pour nous de la lutte contre la facture numérique - et d'y inclure la possibilité de réaliser un certain nombre d'opérations", ont enfin ajouté les socialistes Philippe Courard et Eric Lomba.

Le consortium Batopin, qui rassemble quatre grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) a ouvert à la mi-septembre ses six premiers distributeurs automatiques de billets neutres.

En 2024, le réseau assure que 95% des Belges pourront accéder à un point cash dans un rayon de moins de 5 kilomètres de leur domicile. Selon de nombreuses voix, ce système conduira toutefois à une réduction drastique du nombre de distributeurs en Wallonie.