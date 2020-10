Marathon de contrôles de vitesse sur les routes jusque jeudi 6h du matin

Les polices locales et fédérale de la route organisent un nouveau marathon de la vitesse mercredi, et ce à partir de 06h00. Des contrôles en la matière seront menés intensivement à travers tout le pays durant 24 heures. La 13e édition de ce marathon se déroulera à nouveau sur les autoroutes et les routes régionales du pays. Au total, plus de 100 zones de police participent à l'action. Habituellement, les contrôles ont lieu tous les ans en octobre et en avril, mais l'édition d'avril a été annulée cette année en raison de la crise liée au coronavirus. En octobre 2019, 1,2 million de véhicules avaient été contrôlés, dont 30.604 roulaient trop vite. 181 permis de conduire avaient en outre été retirés.