Marche arrière toute dans le déconfinement: voici les restrictions qui entreront en vigueur mercredi

Suite à la hausse des nouvelles contaminations au cours des dernières semaines, le Conseil National de Sécurité a pris des mesures sévères qui mettent un terme au processus de déconfinement. Il espère que celles-ci enrayeront l'épidémie, même si "nous continuerons à voir des chiffres qui vont continuer à se détériorer pendant plusieurs semaines" a déclaré la Première ministre.

Le Conseil national de sécurité (CNS) a terminé sa réunion destinée appliquer des restrictions supplémentaires pour enrayer la progression des nouveaux cas observée depuis plusieurs semaines. "La situation épidémiologique en Belgique évolue rapidement. Et nous la suivons pas à pas", a commencé par déclarer Sophie Wilmès dans une conférence de presse débutée à 15h45. "La situation en Belgique n'est pas unique en Europe et d'autres pays européens connaissent le même problème", a-t-elle précisé. "Nous voulons éviter un reconfinement généralisé et protéger la rentrée scolaire", a-t-elle dit. "Anvers connait un embrasement de l'épidémie", a-t-elle constaté encore.

LES NOUVELLES MESURES

1. Bulle sociale réduite à 5 (enfants non compris) pour 4 semaines



À partir du mercredi 29 juillet et pour 1 mois, la bulle sociale est réduite à 5, les mêmes pendant 4 semaines. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés.

Il s'agit des personnes que l'on peut voir en plus de sa propre famille, et avec lesquelles on peut avoir un contact rapproché, sans respect constant de la distanciation sociale. "Pour tous les autres, il faut respecter en permanence les distances", insiste Sophie Wilmès. "Et il est toujours conseillé de porter le masque". Il s'agit d'une recommandation des experts de la Celeval, la cellule d'évaluation de la situation, "que nous suivons à la lettre", a-t-elle précisé.

2. Nombre de participants maximum à un événement organisé réduit de moitié

- 200 à l'extérieur et 100 à l'intérieur

Et si le bourgmestre estime qu'il y a un risque, il doit supprimer l'événement.

La mesure concerne donc les compétitions sportives.

"Nous demandons aux autorités locales de revoir scrupuleusement chaque évènement prévu sur leur territoire cet été, et d'éventuellement en annuler si besoin. Dans tous les cas, les évènements avec public doivent respecter des protocoles" assurant la sécurité par rapport à la pandémie, a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès.

3. Réceptions, mariages, banquets, réunions en groupe limités à 10 (enfants non compris)

Pour les attroupements, sortie en groupe, en famille : limité à 10 personnes (les enfants de – de 12 ans pas comptés). La limite de 10 vaut aussi pour les réceptions et les banquets.

Une exception pour les camps et les stages d’été, plaines de jeux.

3. Télétravail fortement recommandé

4. Courses au magasin

Faire ses courses seuls ou accompagnés d'un enfant ou d'une personne qui a besoin d'une assistance et pour une durée de 30 minutes.

5. Mesure de trajets gratuits en train reportée en septembre

"Il faudra la patience et du courage pour voir les effets de ces mesures", a dit la Première ministre.

"Nous continuerons à voir des chiffres qui vont continuer à se détériorer pendant plusieurs semaines" avant de voir les résultats des mesures, a déclaré la Première ministre.