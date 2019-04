Marche des jeunes pour le climat: puisqu'il n'y a pas école, ils ont visé les vacanciers à Ostende! (photos)

Plus de 200 personnes se sont rassemblées jeudi à Ostende à l'appel de Youth For Climate. Il ne s'agissait cette fois ni d'une marche ni de discours, mais bien d'un pique-nique décontracté. Une campagne de crowdfunding a également été lancée.

Pour la première fois, ce "jeudi pour le climat" ne prenait pas la forme d'un cortège. "C'est plutôt décontracté, on bavarde sur la plage, dans le calme", explique Kyra Gantois, de Youth For Climate. Les militants pour le climat avaient tout de même apporté des pancartes avec des slogans tels que "Je suis venu, j'ai vu, je me suis noyé".



Anuna De Wever n'était pas présente car elle se trouve en vacances à Rome. "Elle n'est pas partie en avion, mais en voiture", a tenu à préciser Kyra Gantois.



Youth For Climate a également lancé à Ostende une campagne de récolte de fonds, en vendant des bracelets à deux euros portant l'inscription "Respect existence or expect resistance". Les recettes iront à l'organisation d'un festival, qui doit avoir lieu juste avant les élections.



©Belga