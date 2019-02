Marche pour le climat: des milliers de jeunes attendus dans les rues de Bruxelles, Mons et Louvain ce jeudi

Le mouvement Youth for Climate, initiateur des "jeudis pour le climat" lors desquels des jeunes désertent écoles et universités pour manifester en rue leurs revendications de politiques climatiques ambitieuses, concentrera jeudi son action sur Louvain, dans le Brabant flamand. Même si l'essentiel de la mobilisation doit donc avoir lieu en Flandre, la police bruxelloise s'attend aussi à un rassemblement dans la capitale et s'apprête à l'encadrer. "Nous attendons surtout des jeunes Bruxellois et Wallons", indique mercredi la porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles, Ilse van de Keere.

Il est en revanche difficile d'estimer combien de jeunes se rassembleront dans les rues de Bruxelles. Les figures de proue du mouvement, Anuna De Wever et Kyra Gantois, n'y seront pas, mais bien à Louvain. Selon le porte-parole de la police de Louvain Marc Vranckx, 10.000 personnes environ devraient prendre part dans la ville flamande à la marche pour le climat jeudi. "On ne sait pas encore combien d'élèves venant d'ailleurs que Louvain vont venir. Pour ce qui est des établissements scolaires de Louvain, plusieurs parents n'ont pas autorisé leur enfant à défiler". Les autorités de la ville ont indiqué quant à elles, mercredi après-midi, soutenir pleinement la tenue de l'évènement dans le centre de Louvain.

Des milliers de jeunes Flamands devraient suivre leur exemple. Les jeunes qui seront présents à Bruxelles devraient suivre le même trajet que lors des autres marches, depuis la gare de Bruxelles-Nord pour finir à la gare du Midi.

Mons, pas en reste

Par ailleurs, un appel via Facebook invite la population à rejoindre une mobilisation pour le climat jeudi entre 11h00 et 13h00 sur le site de l'UMons, avenue du Champ de Mars. Deux étudiantes de l'Université de Mons ont lancé un appel via Facebook pour ce sit-in pour le climat qui aura lieu sur le campus de l'UMons, à la plaine de Nimy."Depuis plusieurs semaines, les écoliers belges se mobilisent pour interpeller la société et surtout les politiques sur l'urgence climatique. Ce jeudi, nous voulons montrer que les étudiants de l'Umons soutiennent ce mouvement et qu'ils vont le renforcer", ont lancé les organisatrices via le réseau social. "C'est pourquoi nous vous appelons à participer au sit-in pour faire entendre notre voix."

Une autre manifestation pour le climat a par ailleurs été annoncée à Mons le jeudi suivant, le 14 février. Cette action partira de la gare de Mons à 10h30 et se terminera vers 12h30 sur la Grand-Place. Selon le syndicat chrétien CSC, l'action sera organisée par "une coalition pluraliste d'organisations de jeunesse et de conseils étudiants". Ce rassemblement, autorisé par les autorités, aura pour ambition de mobiliser les étudiants des écoles secondaires et supérieures autour des enjeux climatiques.