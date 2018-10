Maria Del Rio, ambassadrice de l’opération #QueDesBonnesOndes: "J’ai déjà été victime de messages de haine"

Un jeune sur huit a déjà été victime de harcèlement sur internet. Une personne sur deux a déjà été confrontée à des insultes ou du harcèlement en ligne. RTL-TVI s’associe à l’opération #QueDesBonnesOndes, lancée par Ciné Télé Revue. Maria Del Rio, ambassadrice de l’opération, était présente sur le plateau du RTL Info 13h.

Olivier De Schoonejans : Maria, quel est l'objectif de cette campagne ?

Maria Del Rio : "L’objectif, c’est de mettre en lumière le positif qui devrait exister en permanence sur les réseaux sociaux et de pointer du doigt cette haine, cette violence, ce harcèlement qui ne devrait absolument pas exister, et dont beaucoup sont victimes malheureusement."

On parle de harcèlement et d'insultes sur internet... Parfois, cela va vite et on peut le regretter. Vous-même, en tant que personnalité publique, en avez-vous déjà été victime ?

"Oui, forcément. J’ai la chance de driver une émission qui insuffle beaucoup de positivisme, mais finalement, ce n’est pas la quantité des messages haineux qui compte, il en suffit parfois d’un. Comme je me plais à le dire, j’utilise vraiment les réseaux sociaux dans le but d’échanger, de partager. Je choisis exactement ce que je partage et à quel moment. Le reste du temps, je suis une femme avec des hauts, des bas dans la vie, et j’ai déjà été victime de haine ou de messages désobligeants, comme toute femme peut connaitre des moments plus difficiles. Par exemple, j’avais perdu beaucoup de poids à un moment donné et je me suis retrouvée avec une kyrielle de messages m’accusant de prôner la maigreur, l’anorexie… Et c’est injuste parce que ce n’est pas vrai et qu’on n’a pas envie de prôner ce genre de choses. En ce qui me concerne, j’ai pris du recul par rapport à ça, mais je sais que pour d’autres, cela peut vraiment avoir une portée dramatique."