Marie et Laura dénoncent un mauvais traitement des animaux à la SPA de Charleroi: l'association se défend

Les animaux hébergés par la SPA de Charleroi sont-ils mal soignés? C'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs témoins aujourd'hui. Selon eux, en plus des mauvais traitements, l'organisation euthanasie trop facilement les animaux. Des accusations que la SPA réfute catégoriquement.

Marie (prénom d'emprunt) a adopté son chien en janvier à la SPA de Charleroi. Une fois rentrée chez elle, elle s’aperçoit qu’il a d’importants problèmes de santé non signalés par le vétérinaire de l’association.

"Il était apparemment mal nourri vu son problème de poids. Pour n’avoir que 28 kg, au lieu de 40. Il n’avait pas d’eau dans sa gamelle quand on a été le voir. Il avait des problèmes de diarrhée pas signalés non plus", confie-t-elle.





"Des euthanasies abusives"

Marie publie alors un message sur les réseaux sociaux. Elle reçoit rapidement des centaines de témoignages similaires, dont celui de Laura qui souhaite également rester anonyme.

"J’ai adopté une chatte qui avait trois dents et qui était nourrie aux croquettes. Par après, en trois semaines, elle a pris 1 kg et a quasi doublé son poids. On dénonce aussi des euthanasies abusives", indique-t-elle.

Une gestionnaire d’un refuge pour animaux critique également le fonctionnement de la SPA de Charleroi.

"Il y a des méthodes qui sont données pour faire disparaître des chats. Il y a beaucoup d’euthanasies de châtons", dénonce-t-elle.





"On fait un diagnostic et on peut se tromper"

De son côté, la SPA ne comprends pas ces critiques. Chaque année, environ 3.000 animaux sont adoptés ici.

"Il y a toujours un risque d’accident et de mortalité. Quand un animal arrive ici, on ne le connaît pas. On fait un diagnostic et on peut se tromper. Cela arrive. Mais je peux vous garantir qu’on fait le maximum pour que ça n’arrive plus", assure Willy Bourmorck, le président de la SPA de Charleroi.

Des bénévoles sont présents au quotidien ainsi qu’un vétérinaire. Ils affirment prendre soin au mieux des animaux.

Plusieurs témoins dénoncent également un problème d’identification des animaux ainsi qu’une gestion financière douteuse.

Mais la SPA affirme que tout est en ordre et que ses comptes sont publics pour qui voudrait les consulter.