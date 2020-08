Mariette Bouverne, la doyenne des Belges, est décédée

La doyenne des Belges, Mariette Bouverne, est décédée lundi à l'âge de 111 ans dans la maison de repos et de soins (MRS) Zilversteere à Gand, où elle résidait, annonce l'ASBL Le Foyer, qui gère la MRS. La nouvelle doyenne est désormais Maria Julia Van Hool, âgée de 111 ans et qui réside actuellement à Lierre (province d'Anvers).



Née le 25 décembre 1908, Mariette était devenue la Belge la plus âgée du pays après le décès d'Elisabeth Proost le 25 janvier 2020. Mariette Bouverne était la fille d'Arthur Bouverne et de son épouse Maria Bracke. Elle a fait ses études à Gand et s'est mariée en 1932 à Anderlecht avec Albertus Dekens, un représentant commercial dans le secteur du chocolat. Mariette parlait couramment le français et l'anglais et avait suivi une formation de secrétaire, poste qu'elle a occupé chez un notaire pendant de nombreuses années. Son mari est décédé à Gand en 1960 et le couple ne laisse aucun enfant derrière lui. La nouvelle doyenne des Belges a également 111 ans. Née le 7 mai 1909 à Putte, elle réside actuellement à Lierre dans la province d'Anvers, précise Anthony Croes-Lacroix, correspondant pour le Benelux au sein de la section européenne des supercentenaires (European Supercentenarian Organistion, ESO).