Ce masque à aérateurs, une solution économique pour pallier la pénurie de matériel? "Un pouvoir filtrant de 91%"

Le coronavirus en Belgique s'accompagne d'une importe pénurie de matériel pour le personnel soignant. Des initiatives fleurissent afin de pallier à ces masques. Exemple avec l'invention d'un masque à aérateurs.

Afin de pallier le manque de matériel de protection, un chirurgien a développé des modèles de masques à bas coût pour les soignants et le grand public. Il a déjà réussi à convaincre de grandes entreprises à se lancer dans la production. L'objectif est de diffuser le plus rapidement possible.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

Le masque se définit par une structure en plastique souple dotée de deux filtres pratiquement aussi efficaces qu'un masque FFP2. On l'appelle le masque à aérateurs. Développé en Belgique il pourrait être une solution rapide face à la pénurie de masques que connaît le pays selon ses inventeurs.

"Si l'on veut être raisonnable, je pense qu'il faut peut-être couvrir 500.000 personnes si l'on veut couvrir à la fois les médecins et les paramédicaux. Je pense aux dentistes, aux kinésithérapeutes qui sont pratiquement à l'arrêt en ce moment", assure Philippe Hoang, chirurgien et co-développeur du masque à aérateurs.

Selon les inventeurs, ce nouveau masque est une solution plus économique mais aussi plus écologique. Pour réutiliser un masque à aérateurs, il suffirait de changer les filtres. La structure en plastique peut quant à elle être miss au four pour tuer le virus. "Les aérateurs qui sont la partie principale se dévissent. Ils permettent le passage d'air pour une respiration et une filtration des deux côtés", nous détaille le chirurgien.

35 euros l'unité

Problème: ce masque n'est pas encore certifié et les homologations sont longues à obtenir. Les initiateurs du projet lancent un appel au gouvernement pour pouvoir lancer au plus vite la production. "Tous les organes de certification sont actuellement saturés de demandes. Nous avons déjà fait quelques tests notamment des tests de charges particulières. On sait que le pouvoir filtrant est de 91%, juste en-dessous des FFP2", conclut le spécialiste.

Les inventeurs vont quand même distribuer les 1.000 premiers masques dans des maisons de repos. Actuellement, le coût de production à l' unité est de 35€. Ils estiment pouvoir le ramener à moins de dix euros si le masque est produit à grande échelle.