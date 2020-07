Masque obligatoire dès aujourd'hui, les pharmaciens sont prêts: "On sentait que ça allait venir"

Il reste encore beaucoup de masques dans les stocks commandés par le gouvernement. Ils sont toujours disponibles gratuitement en pharmacie. Seuls 3,5 millions d'entre eux ont déjà été distribués.

"Depuis une semaine, on a fait nos stocks. On sentait que ça allait venir donc nous sommes prêts", a expliqué Bruno Issom, pharmacien à Schaerbeek. Ce dernier est donc prêt à répondre à une demande de clients en manque de masques quand elle se présentera.

"J'en ai 40 environ. J'en achèterais plus si besoin", a confié une cliente de la pharmacie de Bruno Issom. Les clients semblent déjà bien équipés. Ils ne se sont pas rués sur les masques offerts par le fédéral. Sur les 1000 commandés, 750 dorment encore dans le tiroir de la pharmacie."On a tellement attendu les masques que je crois que toutes les familles avaient déjà eu le temps de constituer leur stock", a précisé Bruno Issom.

Même constat dans une autre pharmacie qui se situe trois rues plus loin. "Sur un carton de 1000 masques reçus du gouvernement, il m'en reste 788", a détaillé William Ngandjong, pharmacien portant un carton qui peine à se vider.

Pour ce pharmacien, cela est causé par le doute que continue d'inspirer ces masques en tissu. "La température de lavage 60 degrés ou 30 degrés... Les clients ne savaient plus quoi exactement. Et la composition des masques, les composants, parce que selon les rumeurs, il y avait des composants toxiques dans ces masques, or ce n'est pas vrai puisque c'était homologué", a expliqué le pharmacien.

Il n'y a donc pas de raison de s'en priver, surtout avec l'obligation d'entrer masqué dans les magasins. Les pharmacies ne faisant pas exception.