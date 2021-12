Masques dès 6 ans: "90% des enfants le portaient ce matin", révèle la présidente de l'enseignement fondamental libre

Christine Toumpsin, directrice d'une école à Anderlecht et présidente du Collège des directeurs des écoles de l'enseignement Fondamental Libre, soit l'équivalent de 800 école en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité du RTLINFO 13H ce midi. Elle réagissait à la décision d'imposer le masque dès 6 ans, et notamment au fait que la ministre de l'Enseignement Caroline Désir avait déclaré qu'il fallait faire preuve de souplesse vis-à-vis de cette nouvelle disposition prévue pour endiguer le coronavirus.

"Les parents ont correctement suivi cette nouvelle mesure. Je vais dire qu'environ 90% des enfants portaient leur masque ce matin. J'ai rassuré les parents par rapport au fait que les enfants auraient de grand temps de respiration. A ce stade, dans ce système, quand ils seront assis en classe et bien ils ne pourront pas enlever le masque et nous leur demandons de le mettre lors des déplacements en classe dans les couloirs. J'ai invité les enfants à prendre le temps de respirer dans la cour pendant les temps de dix heures et de midi, c'était important."

Les directions pourraient décider sous certaines conditions de laisser tomber le masque en classe. Est-ce que ce message-là est passé dans la plupart des écoles?

"Je ne peux pas dire si le mot est passé dans la plupart des écoles. Ce qui s'est passé, c'est que nous allons agir en bon père ou en bonne mère de famille dans le respect de chacun et nous pouvons entendre des parents qui souhaitent que leurs enfants ne portent pas le masque pour raisons médicales ou pour une autre raison et donc ces enfants-là ne seront certainement pas ni mis à mal, ni pris à partie par qui que ce soit. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que l'enfant se sente en sécurité et dans le bien-être de chacun dans l'enceinte de l'école."

Depuis vendredi vous avez dû gérer beaucoup de réactions à la fois de la part des directeurs des parents, des enfants, des enseignants...

"Alors nous avons eu énormément de réactions de la part de parents qui ne comprenaient pas. Nous leur avons gentiment répondu que cela ne dépendait pas de nous et ce que nous avons fait, c'est suivre une circulaire. Mais que de nouveau nous ferons le mieux possible et nous acceptons les choses. Par rapport aux collègues, effectivement nous avons un peu dur à comprendre pourquoi un enfant de six ans doit porter le masque. Vous savez nous sommes déjà confrontés à des situations où des enfants jouent avec leurs masques, où on échange le sien parce que celui de l'autre est plus beau... On doit maintenant expliquer aux enfants comment ça fonctionne et leur montrer comment le mettre. On va faire de notre mieux, mais franchement c'est difficile pour un enfant de six ans de comprendre qu'il doit porter un masque toute la journée."